0553 313 94 23

Gemlik Belediyesi Spor başarıdan başarıya koşuyor

24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2019 Minikler Türkiye Judo Şampiyonası 67 ildenbin 139 minik judocunun katılımıyla İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda yapıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:14
Gemlik Belediyesi Spor başarıdan başarıya koşuyor

24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2019 Minikler Türkiye Judo Şampiyonası 67 ildenbin 139 minik judocunun katılımıyla İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda yapıldı.


Minikler Türkiye Judo Şampiyonasına 16 Judocusu ile katılan Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı, alt yapıdaki başarılı Judocusu Eda Naz Topalsalihoğlu ile28 kilo Minik Bayanlarda antrenör İsmail Yıldız nezaretinde Türkiye Şampiyonu oldu.


Şampiyon Judocu Eda Naz


Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Antrenörü İsmail Yıldız “Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo takımımız büyüklerden, miniklere tüm kategorilerde emin adımlarla başarıdan başarıya koşuyor. Alt yapımızda da Eda Naz başta olmak üzere çok başarılı Judocularımız var. Bu sporcularımız antrenmanlarını 2028 Olimpiyatlarında Gemlik’e ve ülkemize madalya getirmek için özveriyi çalışıyor. Bu uzun maratonda 2019 Minikler Türkiye Judo Şampiyonu olan Judocumuz Eda Naz Topalsalihoğlu’nun ilk katılacağı organizasyon 05-07 Temmuz 2019 tarihlerinde Romanya’da yapılacak olan Minikler Balkan Judo Şampiyonasıdır. Sporcumuzun, Balkan Şampiyonasında bizleri en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çektireceğine, İstiklal Marşı’mızı okutacağına ve Balkan Şampiyonu olacağına olan inancımız tamdır. Bu uzun ve zorlu yolculukta bizlerden desteklerini esirgemeyen Gemlik Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan ve Gemlik Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sabri Karaman’a teşekkür ederiz’’ dedi.


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, elde ettiği başarı nedeniyle Şampiyon Judocu Eda Naz Topalsalihoğlu ve Judo Antrenörü İsmail Yıldız’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Belediyespor’un başarısının Gemlik’in başarısı olduğuna vurgu yapan Başkan Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin spora ve sporcuya aralıksız destek vereceğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Pekmez hükümet konağı ve hizmet içi eğitim merkezi inşaatını inceledi
    1. Vali Pekmez hükümet konağı ve hizmet..
    2. Başkanı Sümer anız yangınları..
    3. Besni’de görsel sanatlar teknoloji..
    4. Samsat’ta ses yarışması yapıldı
    5. TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk..
    6. Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı
    7. ABD ile İngiltere, Bağdadi için..
    8. Organ bağışçıları için mevlit
    9. Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı
    10. Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal..
    11. Avcı'nın Beşiktaş'taki maaşı dudak..
    12. MSB'den açıklama! 'Hedef tam isabetle..
    13. Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev
    14. TİKA'dan Bakü'de iftar
    15. TBMM Genel Kurulu
    16. Torba teklif TBMM Genel Kurulunda..
    17. Kamyonette sıkışanları kurtarmak için..
    18. MGK, “Pençe Harekâtı”nı masaya yatırdı
    19. Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda..
    20. MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
    21. "İran'ın BAE'deki petrol tankerlerine..
    22. TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır?..
    23. Bayramda misafirleriniz için..
    24. Karabük'teki silahlı soygun girişimi
    25. Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli..
    26. Röportajda "kafa keseceğim" diyen..
    27. Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe..
    28. Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
    29. Bulanık’taaşevi hizmete açıldı
    30. TBMM Başkanı Şentop'tan PMD'yi ziyaret
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz