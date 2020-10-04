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Ekonomi Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında rekor artış
Ekonomi

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında rekor artış

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında yeni bir rekor kırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 09:19:00 -
Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında rekor artış

İhracat, eylül ayında yüzde 331.5 artarak 160 milyon dolara dayandı. İlk 9 ayda yüzde 26.9 artarak 921 milyon 860 bin dolara varan ihracattan en büyük payı 214 milyon dolarla Norveç aldı. İkinci 176 milyon dolarla Marshall Adaları, üçüncü 65 milyon dolarla Malta oldu. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, “Eylül ayında rekorlarına yenisini ekleyen sektör temsilcilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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