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Aktüel Gemi personeli kamarada ölü bulundu
Aktüel

Gemi personeli kamarada ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:30:11 -
Gemi personeli kamarada ölü bulundu

BARTIN (AA) - Bartın Limanı'nda yük boşaltmak için demirli bulunan bir gemide çalışan işçi kamarasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, yük boşaltmak için Bartın Limanı'na demir atan Ukrayna bandıralı Focha adlı yük gemisinin personeli A.D'nin (36) kamarasında hareketsiz yattığını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Gemiye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, A.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ukrayna vatandaşı A.D'nin cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


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