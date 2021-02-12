Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli 280 şoför alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere sözlü sınavla 280 personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.
Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı listeler Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacak.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ