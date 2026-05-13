Gelinciklerin arasında bahar büyüsü
Kırklareli Lüleburgaz'da mayıs ayında açan gelincikler, tarlalarda renkli görüntüler oluşturdu.
Lüleburgaz'da faaliyet gösteren bisiklet grubu üyeleri, Gökhan Karataş öncülüğünde gelinciklerle kaplanan tarlalarda sürüş gerçekleştirdi. Bahar havasında pedal çeviren grup, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Özellikle kırsal alanlarda yoğun şekilde görülen gelincikler, eşsiz manzaralar sundu. Kırmızıya bürünen tarlalar dronla havadan görüntülendi. Doğaseverlerin ilgisini çeken bölgede oluşan görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.