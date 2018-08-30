'Gelin bu yolda ziyan olmayın kadınlar'

Yazısında ilk defa geçen yıl sosyal medyaya dahil olduğunda gördükleri karşında korktuğunu belirten Yağmur Mirzayeva, kadınların ruhsal problemler içinde boğulduklarını belirtti. Sosyal medyada insanların kusursuzluk girdabına kapıldığını belirten Mirzayeva, kadınların çocuklarının hayatına da nasıl olumsuz etki ettiğini açıkladı.

İşte Mirzayeva'nın o yazısı;



İlk defa geçen yıl sosyal medyaya dahil olduğumda gördüklerim beni öylesine korkutmuştu ki "nereden başlayacağım Ya Rabbi" diye evhama kapılmıştım.

Çünkü kadınlar ruhsal problemler içinde boğuluyorlardı.

Bir kısmı sunum delisi olmuş,sürekli bardaklarının tabaklarının resmini çekiyor,ve samimi aile pozları veriyorlardı..

Ev kusursuz,halılar perdelerle uyumlu(!) evde 2-3 yaşlarında çocuklar olmasına rağmen derli toplu bir ev..

Lakin suratlar asık,yüzler ve bakışlar ev kadar kusursuz değil!

Mesela;

Çocuk olan ev nasıl dağınık olmaz?

Neden böyle resimlere aldanıp zulmediyorsunuz çocuklarınıza?

Zaten sizin gibi sokaklarda oyun kuramıyorlar.Beton içine gömülmüşler.

Park olsa dahi istismar korkusundan koşup oynayamaz hale gelmişler..

Birde siz evde bu yavrulara yer açmazsanız ilerde bu cocukların nasıl bir psikoloji içinde olacaklarını tahmin edebiliyor musunuz?

O zaman ne viledalar,ne koltuklar,nede misafir takımları(!) Yardımcı olmayacak size.

Siz modası geçecek eşyalar,temizlenecek parkeler için çocuğunuzun karakterini bozuyor,geri dönüşü olmayacak hatalar yapıyorsunuz.

Ben bu tarz resimler gördüğümde;

aaa ne guzel sunum demem de,üzülerek bunları düşünürüm..

Şahsen ben eşim ve çocuğumla

mutlulukla yemek yerken aklıma gelmez sanırım bunun fotoğrafını çekmek..

Mutluyken,o anıma odaklanırım.

Çünkü inanırım ki müze gibi evlerde,mutlu aile olunmaz.

Bir kaba bir çok el uzanmadıkça samimiyet aranmaz..

Oysa şimdi insanlar bırakın aynı kaba el uzatmayı, birbirlerinin yüzlerine dahi bakmıyorlar.

Misafirlikte dahi herkes telefonuyla alakadar..

50 yaşındaki online okey oynuyor,

kadınlar instagramda,çocuklar sonu bunalıma/intihara/isyana giden sitelerde.

Sonra önlerine bir tabak geliyor aman Allah'ım!

Kurdaleyle bağlanan bisküviler,

değişik biblolar içinde çerezler,aman ayıp olmasın diye hazırlanmış en az 10 çeşit sunumlar..

Az evvel birbirinin suratına bakmayan o insanlar hemen tabağın resmini çekip üzerine kalpler koyup mutlulukla paylasıyorlar bunu..

Tabi bu arada "misafir gelecek evi kirletmesin" diye bir odaya tıkılmış çocuklardan biri hayatının hatasını yaparda o tabağın resmi çekilmeden elini

uzatırda kalp şeklindeki kısırı bozarsa vay haline!

Çocuğun onuru varmış,yaramazlık onun fıtratında varmış kimin umurunda?

Birazdan işkembeye dönüşecek o sunum,çocuğun haysiyetinden önemli oluyor bir anda.

Çünkü iki saat uğraştı onları kurdelaya sarmak icin!

Çocukta bu arada tablet karşısında youtubede videodan videoya geçiş yapıp binlerce subliminal mesaja maruz kaldı.

Ama sunum önemli..!

Sonra bir anda telefonun şarjı bitiyor,wifide yok zaten ve misafirlikte sona eriyor..

Korkunç bir durum değil mi bu?

Allah aşkına biz ne yapıyoruz kendimize?

Biz ne yapıyoruz ailemize?

Biz ne yapıyoruz DİNİMİZE!!!

Bir kaç övgü için yaşıyoruz hemde robot gibi!

Kocasının beğenip beğenmemesi umrunda değil,instagramda bir çok like aldı ya o yeter!

Hanımlar böyle hayat mı olur?

Olmuyor ki zaten!

Herkes ruh hastası,herkes depresyonda,

herkes şeker gibi antidepresan tüketiyor.

İnanın bana bu hamur çok su alır lakin şimdilik sonlandırmak istiyorum.

Son olarak;

-Allah size, sarmanızın inceliğini değil,

o misafirlikteki haremlik selamlığınızı soracak.

-Kocanıza, evin metrekaresini değil karısının

haram erkeklerin önünde çay doldurmak için eğilip kalkmasını soracak.

-Kekin lezzetini değil,

mutfakta sizi beklerken youtubede ziyan ettiğiniz çocuğunuzun hesabını soracak..

Vel hasıl; biz Allah için,ailemizin saadeti için değilde 3-5 beğeni için yaşadıkça

hem dünyamızı hemde ahiretimizi kaybedeceğiz..

Gelin bu yolda ziyan olmayın

Sizin binbir zahmetle yaptığız

fakat yorgunlukla,azarla,asık suratla yedirdiğiniz yemek çok lezzetli olsada ŞİFA olmuyor ailenize..

Gerekirse bir tas çorba getirin sofraya,lakin

gözlerinizin içi gülsün sevdiklerinize..

Yemekten çok muhabbetle doyulsun sofranızda..