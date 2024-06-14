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Kadın - Aile Geleneksel pilav üstü kavurma: İçine eklerseniz... Lokum gibi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Geleneksel pilav üstü kavurma: İçine eklerseniz... Lokum gibi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2024-06-14 02:24:00 - 2024-06-14 07:45:37
Geleneksel pilav üstü kavurma: İçine eklerseniz... Lokum gibi nasıl yapılır?

Kurban Bayramımız yaklaşmışken bayrama özel yemekler hazırladım sizler için... Malzemeleri duyan vatandaşlar market market alışveriş yapıyor.

Geleneksel adet ve alışkanlıklarımızı koruyorsak ve bayramı eski günlerde ki gibi rutin hazırlıklarla karşılıyorsak ve bizlerde büyüklerin yerini aldıysak bayramın özel yemekleri ile bu bayramı karşılamaya başlayalım.

Tabiki Bayramın baş konuğu PİLAV ÜSTÜ KAVURMA'dır.

Haydi o zaman kavurma ile başlayalım ve tatlılara geçelim.

PİLAV ÜSTÜ ET KAVURMA

MALZEMELER:

1 kg Kuzu Kuşbaşı Et
100 gr kuyruk yağı
1 yem.kaş.Tereyağ
Tuz & Kekik & Karabiber

HAZIRLANMASI:
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Kuyruk yağını küçük doğrayın ve tencereye alın.
Orta ateşte kuyruk yağı kızarıp yağını bırakana kadar kavurun.
Yağını bırakan kuyruk yağlarının kızaranlarını tencereden çıkarın.
Kalan yağ'a kuşbaşı doğranmış etleri alın ve yüksek ateşte kavurmaya başlayın.
Yüksek ateşte kavrulan etler önce mühürlenecek ve içindeki suyunu muhafaza edecektir.
Daha sonra etler suyunu bırakacaktır,bu aşamada ateşin altını kısın ve tencerenin kapağını kapatın.
Bir süre sonra etler suyunu çekmeye başlayınca,tuz ve baharatlarını ekleyerek lezzetlendirin.
Etler tamamen kavrulup yumuşak hale gelerek pişince tereyağını ekleyerek karıştırın.
Kavurmanız lokum gibi yumuşak ve tandır kıvamında lime lime dağılarak hazırdır.
Pilav üstü kavurmanız servise hazır...

Yanında pişireceğiniz bol tereyağlı beyaz pilav kavurmanın olmazsa olmazıdır
Afiyet olsun.

OSMANLI BAKLAVASI

35cm'lik yuvarlak tepsi içindir.

MALZEMELER:

HAMUR;
1 ad Yumurta
1 çay bar.sıvıyağ eritilmiş tereyağ karışımı
1 çay bar.Süt + 1 çay bar.su
1 fiske tuz + 2 yem kaş.elma sirkesi
1 pak.kabartma tozu
3,5 su bar.Baklavalık Un

ŞERBETİ:

4,5 su bar.Toz şeker
3 su bar.Su
1 dilim Limon

HAZIRLANMASI:

Şeker ve suyu tencereye alarak koyu kıvamda bir şerbet kaynatın.
Şerbetin ateşten alınmasına 5 dakika kala limonunu ekleyin.
Oda sıcaklığında olacak şekilde soğutun.

ARA KATLARA:

2 su bar .Ceviz içi
200 gr Kaymak

ÜZERİNE:

180 gr eritilmiş ve üzerinde biriken köpükler alınmış ılık tereyağ

YUFKALARI AÇARKEN:

1 su bar.Buğday/Mısır karışımı Nişasta

SÜSLEMEK İÇİN:

Antep fıstığı

HAZIRLANMASI:

Hamuru için Un ve kabartma tozu hariç diğer malzemeleri bir kase içinde karıştırın.
Azar azar unu ekleyin ve üzerine kabartma tozunu ekleyerek yoğurmaya başlayın.
Un kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir onun için ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde edin.
Hamurun üzerini örterek 1 saat oda sıcaklığında dinlendirin.
Daha sonra hamuru 3 eşit parçaya daha sonra her bir hamuru da 16 beze olarak yuvarlayın.
un serptiğiniz tepsiye 16'lı gruplar halinde yerleştirin ve kurumaması için üzerlerini örtün.
İlk 16'lı bezeyi çay tabağı büyüklüğünde bol nişasta serperek açın ve 5li olarak üst üste yerleştirin.
Diğer 16'lı kalan 2 grubuda aynı şekilde hazırlayın.
Daha sonra 5'i üst üste olacak şekilde önce merdane ile daha sonra oklava ile tepsi boyutunda açarak büyütün.
16'lı gruplar içinden 3 beze fazla çıkacaktır.bu üç bezeyi üst üste açarak tepsinin en üst yufkası olarak açacağız.
tepsi boyutundan büyük açılan yufkalar ara katlara parçalar halinde serilecektir.
4 ad 5'li yufka açıktan sonra yani 20 ad yufkadan sonra ara kata kaymak ve cevizi yerleştirin.
Kaymak için hazır yada ev yapımı kullanabilirsiniz.
Kalan yufkaları da üst üste tepsiye yerleştirin.
Ayırdığınız 3 beze üst üste açtığınız yufka ile en üst katı düzgünce kapatarak yan kısımlarını bıçakla bastırarak düzeltin.
İstediğiniz şekilde baklavayı dilimleyin.
Tereyağını eritin üzerindeki köpükleri mutlaka alın (köpüklü tereyağı baklava üzerinde pişince siyah noktalar olıuşturur)
Tereyağını ılık halde baklavanın üzerinde eşit olarak gezdirin.
175 derece de ısıtılmış fırında takribi 50 dak.pişirin.
Fırından çıkınca ilk sıcağı çıkan baklavaya oda sıcaklığında şerbeti gezdirin.
Tamamen soğuduktan sonra Antep fıstığı ile süsleyin.
Not:Tarifin orijinali şerbeti bal ile yapılandır,fakat günümüz şartlarında şeker olarak değişmiştir.
Afiyet olsun.
Sevgiyle

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