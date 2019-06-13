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Geleneksel Futbol Şenliği Turnuvası

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Çobanköy Futbol Turnuvası tamamlandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:31
Geleneksel Futbol Şenliği Turnuvası

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Çobanköy Futbol Turnuvası tamamlandı.


Geçen yıl birincisi düzenlenen ve geleneksel hale gelmesi beklenen Çobanköy futbol turnuvasının ikincisi bu hafta tamamlandı. Turnuvaya 10 takım katılırken, takımların ve oyuncuların tamamının da Çobanköy‘den olması dikkatleri çekti.


Turnuvada rakip olan takımlarla birlikte takımda oynayan ve birbirine rakip olan baba - oğul ile birlikte, dede - torun mücadeleleri de turnuvaya renk kattı. Bir hafta devam eden turnuva sonunda "Büyük Gençler" ile "Nuri’nin Yeri" final maçında rakibini 8 - 7 skorla yenen Büyük Gençler takımı Şampiyon olurken, Nuri’nin Yeri takımı ikinci oldu. Yine turnuvaya katılan Tayfa takımı üçüncü, Diriliş takımı da dördüncü oldu.


Turnuvada 29 gol atan Alaaddin Domaniç gol kralı olurken, en centilmen takım da Gölbaşı takımı seçildi. En iyi kaleci ödüllerini Berkan Yaman, Hüseyin Sarı ve Yasin Çoban alırken, vefa ödüllerini de turnuvaya katılan takımlardan Pateciler takımından H. Hüseyin Pınar, İlker Uzuncan, Recep Derin, Aşağı Oda takımından Hakan Akın, Ömer Demirer, A. Osman Aydar, Avcılar takımından Erol Öbek, Mustafa Uzuncan, Mustafa Kıvrak, Enişberler takımından Emre Uslu Dursun Sorgun, Onur Kıvrak, 93 - 94 Tertip Takımından da Burak Kıvrak, Halil Güler ve Enes Öbek vefa ödülüne layık görüldüler.


Kupa ve madalya ödül töreni Çobanköy Muhtarı Murat Hava‘nın teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:31
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