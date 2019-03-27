Geleli 3 ay olmadı! Yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor Beşiktaş'ın Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan 350 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Nicolas Isimat Mirin ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

Beşiktaş'ın devre arasında PSV Eindhoven'den transfer ettiği Isimat-Mirin'in Türkiye macerası sona eriyor. Siyah-Beyazlılar'da özellikle Fenerbahçe derbisindeki hataları sonrası yedeğe düşen 27 yaşındaki Fransız stopere ülkesinin takımlarından Nantes'in talip olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş 3 milyon euro istiyor Nantes'ın, Mirin için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi. Yönetimin 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı tecrübeli stoper için kapıyı 3 milyon eurodan açacağı öğrenildi. (Star)

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