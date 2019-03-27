Geleli 3 ay olmadı! Yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ın Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan 350 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Nicolas Isimat Mirin ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.27 Mart 2019 Çarşamba 23:11
Beşiktaş'ın devre arasında PSV Eindhoven'den transfer ettiği Isimat-Mirin'in Türkiye macerası sona eriyor. Siyah-Beyazlılar'da özellikle Fenerbahçe derbisindeki hataları sonrası yedeğe düşen 27 yaşındaki Fransız stopere ülkesinin takımlarından Nantes'in talip olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş 3 milyon euro istiyor
Nantes'ın, Mirin için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi. Yönetimin 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı tecrübeli stoper için kapıyı 3 milyon eurodan açacağı öğrenildi.
(Star)
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