Geleceğe 6 bin ağaçlık nefes

Büyükşehir Belediyesi’nin üçüncüsünü düzenlendiği Çocuk Şenliği, bu yıl önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Doğa, Orman ve Çevre Bilinci temasıyla yapılan şenlikten elde edilen tüm gelir, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yangınlarda kül olan alanların ağaçlandırılması amacıyla başlattığı ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes’ kampanyasına bağışlandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sponsorlukları hem şenliğe hem de ağaçlandırma kampanyasına destek veren iş insanlarıyla bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Başkan Aktaş’ın yanı sıra Kral Şakir karakterine hayat veren karikatürist Varol Yaşaroğlu, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ve Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da katıldı.

6 bin 941 fidan bağışlandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocuk şenliğinin bu yol çok anlamlı bir amaca da hizmet ettiğini vurguladı. Başkan Aktaş, “Düzenlediğimiz şenliğin her yıl bir teması oluyor. Bu yılın teması da doğa, insan ve çevre bilinciydi. Etkinliğimize 40 bin civarında çocuğumuz katıldı. Çocuklar bizler için çok önemli. Bu yüzden onlara doğru yüklemeler yapmalıyız. Etkinliğe katılan tüm firmalar çocuklara eğitici, öğretici ve bilgilendirici atölyeler kurdu. Çocuklarımız bu atölyelerden ücretsiz bir şekilde yararlandı. Etkinliğimizde satılan tüm yiyecek ve içecekler fidan kampanyasına destek için 1 liraya satıldı. Etkinliğin sonunda toplam 41 bin 650 lira gelir elde edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Nefes dünyaya nefes’ kampanasına göndererek orman alanlarına fidan kazandıracağız. Bu miktarla 6 bin 941 adet fidan bağışlamış olduk. Şenliğimize toplamda 40 kuruluş katıldı. Fidan kampanyamıza destek oldular. Fedakârlığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Örnek olmalı”

Çocuk şenliğinde bulunmaktan ve kampanyaya destek olduğu için çok mutlu olduğunu ifade den karikatürist Varol Yaşaroğlu ise “Bursa’da düzenlenen çocuk etkinliğini hayatım boyunca hiçbir yerde görmedim. Hem katılımcılar çok ilgiliydi hem de insanlar. Benim markam olan Kral Şakir ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin birleşmesi inanılmaz bir güç oluşturdu. Bursa’da düzenlenen bu etkinlik diğer belediyeler de örnek olmalı. Böyle etkinlikler yaptığımız zaman çocukların kalplerinde güzel yerler edinebiliriz. Birlikte birçok etkinlik yapmak istiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gecenin sonunda Başkan Aktaş ve Varol Yaşaroğlu, katılımcılara sertifika ile imzalı Kral Şakir kitabı hediye etti.