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Gündem Gel de Bidon'a diplomasi anlat! Yılmaz Özdil 'Fransız öpücüğü' ile zırvaladı
Gündem

Gel de Bidon'a diplomasi anlat! Yılmaz Özdil 'Fransız öpücüğü' ile zırvaladı

AK Partili seçmene 'bidon kafa' diyerek hakaret eden Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a yaptığı eleştiriler üzerinden Türkiye-Fransa arasındaki diplomasi mesaisini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 20:35:00 - 2021-03-05 21:21:57
Gel de Bidon'a diplomasi anlat! Yılmaz Özdil 'Fransız öpücüğü' ile zırvaladı

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yaptığı eleştirileri diline dolayan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, iki ülke arasındaki diplomasi mesaisini eleştirdi.

Yılmaz Özdil diplomasiye de el attı

Kemalist maskesiyle paraları cebe cukkalayan ve içi boş yazılarıyla her konunun uzmanı gibi davranan Yılmaz Özdil, diplomasiye de el attı.

Ülkeler arası diplomaside; liderler, ülke çıkarlarına göre yeri geldiğinde birbirlerini eleştirebilir veya dostluk kurabilir. 'Mutlak müttefikliğin' olmadığı böyle bir dönemde diğer ülkelerle olduğu gibi Fransa ile de zaman zaman yaşanan gerilim zaman zaman iki ülkenin iş birliği yapması şeklinde farklı bir boyut alabiliyor.

Erdoğan'ın Macron'a eleştirilerini diline doladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik davranışlarından ve kendisi hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında eleştirilerde bulunurken iki ülke arasında yaşanan gerilim ülke çıkarları doğrultusunda iş birliğine de gidebiliyor.

Diplomasiden bi' haber Yılmaz Özdil ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman eleştirilerde bulunduğu Fransız mevkidaşı Macron'la iki gün önce yaptığı görüşmeyi eleştirdi.

Siyasi tercihlerinden dolayı insanları aşağılayarak AK Parti seçmenine ‘bidon kafalı’ diyen Yılmaz Özdil, karalayacak bir konu bulamayınca iki ülke arasındaki temasın yaygarasını yaptı.

Erdoğan'ın Macron'a yaptığı eleştirileri üşenmeden araştırıp yazan Özdil, Türkiye'nin başka bir ülkeyle olan ilişkisinde gelişme kaydetmesini bile eleştirmeyi başardı.

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