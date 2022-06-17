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Siyaset Gel buradan da ‘Kral çıplak’ de! Bülent Abi’mizi akit TV’ye davet şart oldu
Siyaset

Gel buradan da ‘Kral çıplak’ de! Bülent Abi’mizi akit TV’ye davet şart oldu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali ihsan Karahasanoğlu'nun, "Bülent Abi’mizi Akit TV’ye davet şart oldu!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-06-17 11:39:00 - 2022-06-17 11:40:12
Gel buradan da ‘Kral çıplak’ de! Bülent Abi’mizi akit TV’ye davet şart oldu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali ihsan Karahasanoğlu, AK Parti saflarında yer alan ama sürekli muhalefete de göz kırpan Bülent Arınç'a, "Korkma, gel Akit TV’ye.." diyerek çağrı yaptı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

İşe bakın..

Turgut Özal döneminde kurulan ama bu ülkede 20 bin faili meçhul cinayet işlenirken, 28 Şubat darbesi yaşanırken, 2007’de AK Parti hakkında kapatma davası açılırken adını duymadığımız Türk Demokrasi Vakfı, askeri vesayetin bittiği şu son dönemde, “Kötüye gidiyoruz” diyerek, tekrar aktif faaliyete geçme kararı vermiş..

Güldüm, güldüm, katıla katıla güldüm..

Milletin oyları ile seçimden birinci çıkmış parti (Refah Partisi) kapatılırken nerede idin Türk Demokrasi Vakfı?

Milletin oyları ile tek başına iktidara gelmiş parti (AK Parti), başörtüyü serbest bırakmak istedi diye “laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu” iddiasıyla kapatılmak istendiği, hazine yardımının kesildiği yıllarda nerede idin, Türk Demokrasi Vakfı?

Şimdi, başkanı olan zat, hayatında demokrasinin d’si olmayan Mustafa Kemal’in fotoğrafını arkasına alıp, bize demokrasi nutku atıyor..

Sadece kendisi değil..

Etrafına topladığı şakşakçılar eşliğinde, bize demokrasi dersi vermeye kalkıyor..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

Doğrucu davut

Hiç boşuna kıvranma seni kimse aday yapmaz zira oy alamaz sıfır çekersin. Ümit dünyası ne yaparsın

Ahmet Şentürk

Yıllarca kendisini yerden yere vuran, en ağır hakaretleri yapan sözcü ve oda tv'nin bugünlerde müşterisi olan, Eyyy Arınç, ne hallere düştün, dön bir aynaya bak.
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