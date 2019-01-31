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"Geçmişteki olumsuz hava bitmiş vaziyette"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:- "(Türkiye) Bütün gördüğümüz, geçmişteki olumsuz hava bitmiş vaziyette. Şimdi normalleşme süreci içine girmiş durumda"- "Avrupalı muhataplar, Türkiye ekonomisinin son durumu hakkında bilgi talep ediyor. (Türkiye'ye) İlgi duyuyorlar, fırsat var mı, yok mu, ona bakıyorlar. Biz, 'bu tekerlek bu tümsekte kalmaz' diyoruz Türkiye'de... Türkiye daha hızlanacak, ekonomimiz büyümeye devam edecek. Onlara 'Türkiye'de büyük fırsatlar var. Gelin, muhakkak Türkiye'ye yatırım yapın' diyoruz"

31 Ocak 2019 Perşembe 10:53
"Geçmişteki olumsuz hava bitmiş vaziyette"

BRÜKSEL (AA) - ATA UFUK ŞEKER - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa iş dünyasının Türkiye ile ilgili düşüncelerinin olumlu yönde değiştiğini ifade ederek, "Bütün gördüğümüz, geçmişteki olumsuz hava bitmiş vaziyette. Şimdi normalleşme süreci içine girmiş durumda." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Brüksel Temsilciliği'nin ev sahipliğinde Avrupa'nın 30 ülkesinden 70 iş adamının katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen EUROCHAMBRES Olağanüstü Üyeler Toplantısı sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Avrupalıların mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri nedeniyle şu anda çok içlerine kapanmış durumda olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ile AB ilişkileri, özellikle vize meselesi, Gümrük Birliği anlaşması modernizasyonu... Bunlar inşallah mayıstan sonra daha çok gündeme gelir." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Avrupa'da iş dünyasının Türkiye ile ilgili algılarının olumlu yönde değişim gösterdiğine işaret ederek, "Bütün gördüğümüz, geçmişteki olumsuz hava bitmiş vaziyette. Şimdi normalleşme süreci içine girmiş durumda." dedi.


- Avrupalılara Türkiye'de yatırım çağrısı


Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupalı muhataplarının Türkiye ekonomisinin son durumu hakkında kendisinden bilgi talep ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"(Türkiye'ye) İlgi duyuyorlar, fırsat var mı, yok mu ona bakıyorlar. Biz, 'bu tekerlek bu tümsekte kalmaz' diyoruz Türkiye'de... Türkiye daha hızlanacak, ekonomimiz büyümeye devam edecek. Onlara 'Türkiye'de büyük fırsatlar var. Gelin, muhakkak Türkiye'ye yatırım yapın' diyoruz."


- "Bir ilki gerçekleştirmiş olduk"


TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı Hisarcıklıoğlu, Brüksel'de yoğun toplantılar yaptıklarını, EUROCHAMBRES toplantısı düzenlediklerini ifade ederek, "TOBB, aslında tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. İlk defa bir Avrupa kurumunun içerisinde Türk iş dünyasını temsilen 2009 yılında başkan yardımcılığına seçildik. Hem EUROCHAMBRES tarihinde bir ilk hem de Avrupa kurumları içerisinde bir ilki gerçekleştirmiş olduk." şeklinde konuştu.


- "Avrupa iş dünyasının geleceğini tartıştık"


Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Olağanüstü Üyeler Toplantısı'nı TOBB Brüksel Temsilciliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burada, Avrupa iş dünyasının geleceğini tartıştık. Mayıs ayında seçimler var. Seçimlerde iş dünyası olarak ne gibi aktiviteler içerisinde olacağız, onu tartıştık." dedi.

Hisarcıklıoğlu, düzenledikleri toplantıya AB Komisyonu'nun Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger'in de katıldığını belirterek, Avrupa'nın geleceğine ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlattı.


- Göbeklitepe tanıtıldı


Hisarcıklıoğlu, Brüksel'deki TOBB binasında heykel ve resimli Göbeklitepe tanıtım standı kurulduğunu, Avrupalı iş adamları ve siyasetçilere Göbeklitepe'yi anlatma fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Göbeklitepe'yi duymamışlar. Milattan yaklaşık 10 bin yıl önce bir insan yapıtının ve ilk defa en eski eser olarak ortaya çıkmasını... Özellikle güzel resimlerle beraber kendilerinin görme fırsatı oldu. Şimdi merak etmeye başladılar." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:53
  1. Avrupa
  2. Brüksel
  3. ekonomi
  4. Eurochambres
  5. Rifat Hisarcıklıoğlu
  6. TOBB
  7. türkiye

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