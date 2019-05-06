Geceye damga vuran olay! Şenol Güneş çıldırdı

Dünkü derbi maçında Onyekuru’nun attığı golden sonra sarı kartı olmasına rağmen Caner ısrarla hakeme itiraz edince, Şenol Güneş devreye girdi. Tecrübeli hoca, 10 kişi kalmamak için oyuncusunu sert şekilde uyardı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

Karşılaşmanın en ilginç anlarından biri, ilk yarının sonlarında yaşandı... Onyekuru’nun golünden önceki taç pozisyonuna Beşiktaşlı futbolcular itiraz ederken, en büyük tepkiyi Caner Erkin gösterdi.

Sarı kartı olmasına rağmen ısrarla Bülent Yıldırım’a bir şeyler anlatmaya çalışan ve sürekli konuşan Caner, hocası Şenol Güneş’i kızdırdı.

Takımının 10 kişi kalmasının önüne geçmek isteyen Güneş, kenarda Caner’i sert şekilde uyardı, bir anlık refleksle de Caner’in ağzını tuttu.

57’de oyundan alındı

Oyuncunun konuşmasını engellemeye çalışan tecrübeli çalıştırıcı, 57. dakikada ise Caner’i çıkartıp, yerine Quaresma’yı oyuna soktu.

Şenol Güneş’in A Milli Takım’ın Mart ayında oynadığı maçların kadrosuna Caner Erkin’i almaması o günlerde çok konuşulurken, tarafların arasında gerilim yaşandığı iddiaları ortaya atılmıştı.