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Gündem Geçen sene kimin kızlarıydı? Hem Küba asıllı sporcu, hem İtalyan antrenör, hem de Atatürk’ün kızları
Gündem

Geçen sene kimin kızlarıydı? Hem Küba asıllı sporcu, hem İtalyan antrenör, hem de Atatürk’ün kızları

Yeniakit Publisher
2023-07-18 13:48:00 - 2023-07-18 13:51:23

Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğu üzerinden siyasi propaganda yapmaya kalkanlara cevap veren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, mütedeyyinlere çemkiren BirGün gibi provokatörlere anladıkları dilden cevap verdi.

Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu, solcu medya buradan bile siyasi bir rant devşirmeye kalkıp mütedeyyin kesime saldırdı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu manşetler masaya yatırıldı.

Konuya dair Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Türk milli takımının başarılı olmasından gocunacak kişiler değiliz ama kalkıp da, gururumuz, cumhuriyet kadınları, atatürk'ün kızları derlerse, BirGün "bu şampiyonluk gericilere yanıt" derse... Bizi kast ediyor. Neden bize yanıt oluyor bir voleybol maçı?

Küba asıllı bir oyuncu, en kral oyunu da o oynamış. Onunla övünüyorlar. O olmasaydı gene başarılı olunacak mıydı? Bu bir kenarda...
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Efendim baş antrenörleri İtalyan, o Türk vatandaşlığına da geçmemiş. Sonra diyorsunuz ki Atatürk'ün kızları.

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