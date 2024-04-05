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Gündem Geçen sefer hazırlıksız yakalanmış! DEM’lenen Çepni’den skandal gezi çağrısı
Gündem

Geçen sefer hazırlıksız yakalanmış! DEM’lenen Çepni’den skandal gezi çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 13:00:00 -

DEM Parti'nin İzmir eski milletvekili Murat Çepni, terör örgütü PKK'nın propaganda kanalında yaptığı konuşmada, "Gezi'de hazırlıksızdık. AK Parti yenilmedi. Umudu hemen örgütlü hale getirmemiz lazım." şeklinde ifadeler kullanarak hükümeti devirme çağrısında bulundu.

DEM Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra memlekette birçok bölgede taşkınlık çıkardı ve caddeleri savaş alanına çevirdi. Terör örgütü PKK yandaşlarının Van başta olmak üzere birçok bölgede, emniyet güçlerine ve Türk bayrağına karşı saldırıları sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

"UMUDU ÖRGÜTLÜ HALE GETİRMEK LAZIM" 

DEM Parti'nin İzmir eski milletvekili Murat Çepni, terör örgütü PKK'nın propaganda kanalında skandal açıklamalarda bulundu. Çepni, ''Gezi'de hazırlıksızdık. AKP yenilmedi. Umudu hemen örgütlü hale getirmemiz lazım.'' sözleriyle yeni bir kalkışma planlandığı şeklinde yorumlandı.

Çepni, "Gezi isyanı bu coğrafyadaki, tarihte yaşanmayan düzeyde halk isyanıydı.'' ifadelerini kullanarak terör örgütü yandaşlarına ayaklanma çağrısında bulundu.

Çepni, özetle şunları söyledi;

“İsyan etmez denilen halk isyan etti. Bu ülkede kimse isyan etmez, kimse sokağa çıkmaz, halk sürekli yakınır ama kimse ayaklanmaz, sokağa çıkmaz isyan etmez denen bir coğrafya burası ve Gezi isyanı patlak verdi. Ve herkesin dünyası değişti. Yazdıklarımız değişti, sloganlarımız değişti, düşünme biçimimiz değişti. 

“AKP YENİLMEDİ, AYAKTA DURDU”

Fakat sonra ne oldu? Gezi daha ileriye taşınabilir miydi? Taşınabilirdi. Buna hazırlıksızdık biz ve bu hazırlıksızlık hali Gezi olabileceği yere kadar taşıyamadı. Yani bu coğrafyada gerçek bir değişimi sağlayamadık. Yani AKP zayıfladı sendeledi ama AKP yenilmedi, ayakta durdu. Eğer bir olumlu gelişmeyi doğru değerlendirmediysek sonrasında tam tersi karamsarlıklar açığa çıkar. 
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Gezi’den sonra hatırlayın, bu sefer şöyle demeye başladı insanlar, ‘Gezi bir defa oldu ama bakalım bir daha olur mu. Kesin olmaz. O bir andı falan.’ bakın edebiyat buna dönüştü. Şimdi de aynı şey gerçekleşebilir.

“HAZIRLIĞI YAPARSANIZ UMUT AÇIĞA ÇIKAR”

Eğer doğru anlamaz ve doğru görevleri kavramazsak eğer. Umut dediğiniz şey somut bir şeydir. Yani sizin bütün hazırlığınız vardır. Hazırlığı yaparsanız umut açığa çıkar. Şimdi umut var mı var. Bu beklenti halinden çıkıp bu umudu hemen örgütlü hale getirmek lazım.”

 

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