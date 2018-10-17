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Gece yarısı atıştırmaları sendromunu biliyor musunuz?

Gece yarısı atıştırmaları sendromu (Nighttime Eating Syndrome: NES), ilk defa 1955’de Profesör Albert J. Stunkard tarafından tarif edildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:55
Gece yarısı atıştırmaları sendromunu biliyor musunuz?

Gece yarısı atıştırmaları sabahları iştah azlığı, geceleri fazla yeme ve uykusuzluk olarak tanımlanıyor. Gece yarısı atıştırmaları sadece yeme bozukluğu değil. Aynı zamanda ruh hali ve uyku bozukluğu da. Bu yanlış alışkanlık ileride hormon seviyelerinin değişmesine ve bazı hastalıklara yol açabileceği için dikkatli olmak gerekiyor.

Geceleri atıştırmak aynı zamanda stresli, üzgün, karamsar ve sıkıntılı ruh hallerini kapatmanın bir yolu olabilir. Böyle durumlarda midenizin kazınmasıyla yemeniz arasında 20 dakika beklemek veya mümkünse yürüyüş yapmak, kitap okumak gibi yolları denemekte fayda var.

Bir araştırmaya göre, kas gevşetme egzersizlerinin faydası var. Bu atıştırmalara sebep olan stres, kaygı ve salgı kortisolleri anlamlı şekilde egzersiz sonrası azalıyor. Ancak kalıcı tedavi; beslenme, psikolojik ve tıbbi müdahaleyle mümkün.

‘American Journal of Clinical Nutrition’ dergisinde yayımlanan bir rapor, gece yarısı atıştıranların kilo aldığını gösteriyor. Bu çalışma aynı zamanda kadınların erkeklere göre daha fazla aşırı yeme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

Atıştırma işaretleri

● Kişinin sabah kahvaltısında iştahı çok az ya da hiç yoktur. Sabah kalktıktan sonra saatlerce ilk öğünü erteler. Aç değildir ya da bir gece önce ne kadar çok yediğine üzülüyordur.

● Akşam yemeğinde yediklerinden daha fazlasını sonrasında yer.

● Günlük gıda alımının yarısından fazlasını akşam yemeğinden sonra yer. Gece atıştırmak için yataktan kalkabilir.

● Bu davranış kalıbı en az iki ay boyunca devam eder.

● Kişi yerken, kendisini asabi, kaygılı, üzgün ya da suçlu hissedebilir.

● Gece yarısı atıştırması stresle ilişkili. Kişinin, özellikle geceleri ruh hali dengesiz olabilir.

● Uykuya dalmada veya uyanık kalmada zorlanır. Sık sık uyanır ve atıştırır.

● Çoğunlukla karbon- hidratlı besinler tercih eder.

● Gece yarısı atıştırmaları, oldukça kısa aralarla yapılan yiyeceklere saldırma şeklinde olmaktan çok, gece saatleri boyunca devamlı olarak yeme davranışına deniyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 19:55
  1. Gece yarısı atıştırmaları
  2. Profesör Albert J. Stunkard
  3. Gece yarısı atıştırmaları sendromu

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