  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adana için uyarı geldi: 7 büyüklüğünde deprem beklenmiyor ama... TBMM'ye sunuldu: Çerçeve Yasa Teklifi 12 maddeden oluşuyor AK Parti Grubu kanun teklifini görüştü: Terörsüz Türkiye için yoğun mesai Ürdün’den anlamlı çıkış: Mescid-i Aksa, tüm alanıyla Müslümanlara mahsus bir ibadet yeridir Adliyeye sevk edildi: Suikastçı hain adım adım kodese! Salah formayı giydi, ilk sözleri olay oldu! Bize her yer Trabzon CHP’li başkan isim vermedi ama adres belli: Yeni Partililere olay gönderme Mamdani’ye yaptığı teklife bakın! Netanyahu'nun tasmalısından ucuz şov Altınözü karanlığa ve susuzluğa mahkûm! "Türkiye Yüzyılı"nda mum ışığı çilesi Genel merkeze polis baskını: Siyonistlerin Starbucks'ı bir ülkeyi daha karıştırdı
Yerel Gebze’de facianın eşiğinden dönüldü! Kara dumanlar karayollarını esir aldı!
Yerel

Gebze’de facianın eşiğinden dönüldü! Kara dumanlar karayollarını esir aldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gebze’de facianın eşiğinden dönüldü! Kara dumanlar karayollarını esir aldı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tavşanlı bölgesindeki bir geri dönüşüm deposunda saat 17.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alınırken, duman sebebiyle TEM ve D100 Karayolu’nda göz gözü görmedi.

Tavşanlı’da faaliyet gösteren geri dönüşüm deposunda saat 17.15 sıralarında yangın çıktı. Tesisten yükselen alev ve dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, zabıta, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. İş makineleri yardımı ile çalışma sürerken, TEM ve D100 Karayolu’nu da duman kapladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

'Çok para kazanıyorlar' diyen Trump o şirketleri hedef aldı: Bu hoşuma gitmiyor
'Çok para kazanıyorlar' diyen Trump o şirketleri hedef aldı: Bu hoşuma gitmiyor

Dünya

'Çok para kazanıyorlar' diyen Trump o şirketleri hedef aldı: Bu hoşuma gitmiyor

Fenerbahçe yarın Sturm Graz’ı ağırlayacak! Hedef kazanıp ikinci maça avantajlı gitmek
Fenerbahçe yarın Sturm Graz’ı ağırlayacak! Hedef kazanıp ikinci maça avantajlı gitmek

Spor

Fenerbahçe yarın Sturm Graz’ı ağırlayacak! Hedef kazanıp ikinci maça avantajlı gitmek

Kazayı görüp motosikletini durdurdu! Yaralı sürücü için sağlık ekiplerine yardım etti
Kazayı görüp motosikletini durdurdu! Yaralı sürücü için sağlık ekiplerine yardım etti

Yerel

Kazayı görüp motosikletini durdurdu! Yaralı sürücü için sağlık ekiplerine yardım etti

Üsküdar Belediyesinde kazanan belli oldu
Üsküdar Belediyesinde kazanan belli oldu

Gündem

Üsküdar Belediyesinde kazanan belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!
Gündem

Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!

CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden isimlerin başını çeken Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, eski çalışanı olduğunu iddia ede..
IBAN atan Yeni Parti, 6 günde milletten kaldırdığı parayı açıkladı
Gündem

IBAN atan Yeni Parti, 6 günde milletten kaldırdığı parayı açıkladı

Yeni Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, YENİ Parti’ye 6 günde yapılan bağı..
Çöp diye atıyoruz oysa sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş: ne yapacağını ilk kez açıkladılar
Kadın - Aile

Çöp diye atıyoruz oysa sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş: ne yapacağını ilk kez açıkladılar

Çöp diye attığınız bu sebzenin sapı oysa basurun bir numaralı düşmanıymış. İşte, patlıcan sapının basur üzerindeki inanılmaz etkileri ile il..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23