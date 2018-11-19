Gebelikte uyuşma

El bileğinde ona bağlı olarak parmaklarda, başparmak, yüzük parmak, orta parmak gibi her yere dağılabilir.

Uyuşukluk hatta omuzda ve de şiddetli olabilir.

Eller ve parmaklarla kalmaz, bacaklarda, ayaklar da da uyuşukluk çok görülür.

Bu uyuşukluklar geceleri daha da artar ve güçsüzlük hissi de oluşturabilir.

Diğer Sebepleri

Kalsiyum eksikliği.

Protein eksikliği.

Magnezyum eksikliği.

Düzenli beslenmemek.

Çok fazla kilo almak.

Çareler:

Ellerinizin üstüne yatmamanız gerekmektedir.

Uyuşukluk olduğunda ellerinizi yatağınızın yanına sarkıtarak kuvvetli bir şekilde sallamanız gereklidir.

Dar giysiler giymeyiniz.

Bol sıvı tüketiniz.

Ayaklarınızı yukarı kaldırıp dinlendiriniz.

Uzun süre ayakta kalmayınız.

Uyurken yanınıza yatınız ve bacaklarınızın arasına bir yastık koyunuz.

Her gün B6 vitamini almanız gerekir.

Muz, avokado, ıspanak, sarmısak, balık, kırmızı et, tavuk, patates, bezelye, bira mayası, havuç, yumurta, baklagiller, pirinç, buğday unu, kepek ekmeği, kuruyemişler B6 vitamini açısından zengin yiyeceklerdir.