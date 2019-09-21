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Gebelik sırasında röntgen çektirmek bebeğe zararlı mıdır?

Anne adaylarının gebelik sırasında çeşitli durumlara maruz kalması gebeliği riske atabiliyor. Peki ama bu durumlar nelerdir? Gebelik sırasında röntgen çektirmek bebeğe zararlı mıdır? İşte detaylar...

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:01
Gebelik sırasında röntgen çektirmek bebeğe zararlı mıdır?

Anne adaylarının gebelik sırasında çeşitli durumlara maruz kalması gebeliği riske atabiliyor. Peki ama bu durumlar nelerdir? Gebelik sırasında röntgen çektirmek bebeğe zararlı mıdır? İşte detaylar...

Radyasyon kısaca, yüksek enerji özelliği bulunan, ayrıca X ve gamma ışınlarını düşük dalga boyunda taşıyan iyonize ışınlardır. Her alanda bulunan bu ışınlar, aynı şekilde her alandan da alınabilir. Sadece tıbbî araçların değil, dünya üzerinde yer alan ışınlara da maruz kalma riski vardır.

Röntgen veya tomografi filmlerine her ne kadar olumsuz bakılsa da bazı sağlık durumlarında ihtiyaç duyulabiliyor. Fakat X ışınları kullanılarak çekilen bu filmler, bir yandan vücutta gelişen hastalıkların teşhis ve tedavisine katkı sağlarken, diğer yandan da ciddi şekilde radyasyon yayımına yol açıyor. Normal şartlarda dahi bireylere zarar veren radyasyon, gebelik sürecinde ise hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından bir hayli risk oluşturabiliyor.

Gebelik süresi içinde röntgen çekimine ihtiyaç duyuluyorsa bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin; diş, akciğer, baş, kol ve bacak gibi bölgeler için röntgen çekimlerinde, radyasyon direkt alt karnı hedef almayacağından yaydığı enerji de düşük olacaktır. Bu nedenle de bebek için herhangi bir gelişim geriliği ya da doğumsal sakatlık riski oluşmayacaktır. Fakat üreme organlarının ve karın bölgesinin direkt olarak radyasyona maruz kalması bebeğin hızla gelişmekte olan hücrelerinde birtakım değişimlere sebep olabilir. 

Eğer tüm önlemlere rağmen, gebelikte röntgen çektirilmesi zaruri ise mutlaka bir uzman desteği alınmalıdır. Röntgen işlemi sırasında radyasyonun dağılması için koruyucu kıyafetler giyilebilir. Ancak anne adayı, sağlığı riske girecek kadar bir problem taşımıyorsa röntgen çekiminin doğum sonrasına bırakılması daha uygun olacaktır.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:45
  1. Gebelik sırasında röntgen çektirmek bebeğe zararlı mıdır?
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  18. hamileyken röntgen
  19. hamile ve röntgen
  20. hamileyken röntgen çekilir mi

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