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Dünya Gazze’nin yeniden inşa edilmesi için Mısır ekip ve ekipman gönderdi!
Dünya

Gazze’nin yeniden inşa edilmesi için Mısır ekip ve ekipman gönderdi!

Mısır devlet televizyonu, Mısır’ın Gazze Şeridi’ne, İsrail’in saldırılarından yıkılan ve hasar gören bölgeleri yeniden inşa etmek amacıyla enkaz kaldırma ve teknik ekipler gönderdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 23:46:00 -
Gazze’nin yeniden inşa edilmesi için Mısır ekip ve ekipman gönderdi!

Yardımlara ilişkin HAMAS tarafından henüz bir resmi açıklama yapılmadı. İsrail, işgal altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırıları, 21 Mayıs'ta tek taraflı ateşkes ilan etmesiyle sona ermişti.

İsrail’in, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli şehid olmuş, bin 948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

 

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