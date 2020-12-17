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Aktüel Gazzeli kadın 100 yıllık ceylan boynuzlarıyla bedevi işlemecilik kültürünü yaşatıyor
Aktüel

Gazzeli kadın 100 yıllık ceylan boynuzlarıyla bedevi işlemecilik kültürünü yaşatıyor

Gazze Şeridi'nde yaşayan 70 yaşındaki Ganime el-Arcan, 40 yılı aşkın süredir Filistin'deki bedevilerin en belirgin mesleklerinden biri olan yün eğirme ve işlemecilik işini yapıyor - Ganime teyze, günümüzde bedevi işlemelere talebin azalması nedeniyle az sayıda insanın bu mesleği icra ettiğini belirtiyor - Filistinli yaşlı kadın, bu işi yapmadaki asıl hedefinin maddi kar amacından çok ata yadigarı bir mesleği sürdürmek olduğunu söylüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:36:47 -
Gazzeli kadın 100 yıllık ceylan boynuzlarıyla bedevi işlemecilik kültürünü yaşatıyor

HAN YUNUS (AA) - HANİ EŞ-ŞAER - Gazze Şeridi'nde yaşayan 70 yaşındaki Ganime el-Arcan, 100 yıllık ceylan boynuzlarıyla yün eğirerek bedevi kültürüne ait birbirinden güzel işlemeler yapıyor.

Yaklaşık 40 yıldır bu işi yapan Ganime teyze, ilerleyen yaşına rağmen her gün duvarları yıpranmış kumaşlarla örtülmüş odasında uzun saatlerini yün eğirerek ve işlemeler yapark geçiriyor.

Ganime teyze, yaşadığı coğrafyadaki bedevilerin en eski ve en belirgin mesleklerinden olan bu işi gelecek nesillerin de sürdürmesini istiyor.

Elindeki kirmen adı verilen yün eğirmek için kullanılan çubuk, tahta dokuma sopaları, ceylan boynuzu ve iğne iplik gibi basit aletlerle, at hamudları ve süsleri, debke oyunu için sopa süsleri ve daha pek çok geleneksel süs eşyası yapan Ganime teyze, etrafında toplanan torunlarıyla şarkılar söyleyerek işini daha eğlenceli hale getirmeyi de ihmal etmiyor.

- Bedevi kültürüne göre işleme yapan çok az insan kaldı

Filistinli Ganime el-Arcan, AA muhabirine, ceylan boynuzlarıyla yün eğirme ve işleme işinin inceliklerini ve geçmişini anlattı.

Şu anda bir sipariş üzerine ev için süs eşyası hazırladığını söyleyen Ganime teyze, yünleri eğirerek ip haline getirmeyi henüz küçük yaşlarda annesinden ve diğer bedevi kadınlardan öğrendiğini söyledi.

Eskiden bedevi kadınların bir çoğunun yün eğirip el işlemeleri yaptığını ifade eden Ganime teyze, günümüzde ise bedevi işlemelere talebin azalması nedeniyle az sayıda insanın bu mesleği icra ettiğini aktardı.

Ganime teyze, bu işin kolay olmadığını ve ustalaşmak için yıllar gerektiğini belirtirken, ancak ata mirası bu mesleğin yok olmaması gerektiğini vurguladı.

- 100 yıllık boynuzlar aynı amaçla kullanılıyor

Ceylan boynuzlarını işinde kullanmanın sırrına da değinen Ganime teyze, boynuzları dokuma sırasından ipleri sıkıştırmak için gerekli sertliklere göre kullandığını belirtti.

Atalarından kendisine miras kalan bu boynuzların neredeyse 100 yaşında olduğunu ve hasar görmemeleri için onları gözü gibi koruduğunu dile getiren Ganime teyze, eskiden deve ve koyun yünü kullanılarak yapılan bu işlemelerin bugünlerde bu tür yünlerin bulunmasının zorlaşması nedeniyle hazır malzemelerle yapıldığını anlattı.

Ganime teyze ayrıca bu işi yapmadaki asıl hedefinin maddi kar amacından çok ata yadigarı bir mesleği sürdürmek olduğunu sözlerine ekledi.

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