Gazze’de son 24 saatte 5 şehit

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması yürürlüğe girse de bölgede can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gaza Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 14 kişinin cansız bedeninin getirildiği, cenazelerden 9'unun daha önceki saldırılarda meydana gelen enkazların altından çıkarıldığı, 5'inin ise İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılar sonucu öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 352, enkaz altından çıkarılanların sayısının 605, yaralı sayısının da 896 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 799'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 972'ye ulaştığı aktarıldı.