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Aktüel Gazze Şeridi'nde karantina merkezleri dışında Kovid-19'dan ilk ölüm
Aktüel

Gazze Şeridi'nde karantina merkezleri dışında Kovid-19'dan ilk ölüm

Bölgede toplam can kaybı 2'ye, vaka sayısı 125'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:46:19 -
Gazze Şeridi'nde karantina merkezleri dışında Kovid-19'dan ilk ölüm

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, karantina merkezleri dışında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 61 yaşında bir kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de virüse yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, karantina merkezleri dışında virüsün tespit edildiği pazartesi gününden bu yana vaka sayısının 15'e yükseldiği aktarıldı.

Karantina merkezleri dışında kaydedilen ilk ölümle Gazze Şeridi'nde Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2'ye çıktı.

Bakanlığın verilerine göre, toplam vaka sayısı 125'e yükseldi, iyileşen hasta sayısı da 72 oldu.

Gazze Şeridi'nde ilk kez karantina merkezleri dışında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından pazartesi akşamı tüm bölgelerde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgede şimdiye kadar tespit edilen vakaların hepsinin Mısır sınırındaki Refah ve İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları aracılığıyla yurt dışından gelen kişiler olduğunu belirtiyordu.

Gazze'de salgın önlemleri kapsamında bölgeye giriş yapanlar sınır kapılarında kurulan merkezlerde 21 gün karantinada tutuluyor.


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