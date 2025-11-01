  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Gazze ekonomisi çöküyor! Saldırılar üretimi yüzde 25 düşürdü
Gündem

Gazze ekonomisi çöküyor! Saldırılar üretimi yüzde 25 düşürdü

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Gazze ekonomisi çöküyor! Saldırılar üretimi yüzde 25 düşürdü

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgedeki ekonomik faaliyetleri derinden etkiledi. Yapılan açıklamalara göre Gazze’de toplam üretim yüzde 25 oranında azaldı ve birçok işletme faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Filistin Ekonomi Bakanlığı, 1 Kasım'da kutlanan Filistin Ürünleri Ulusal Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 85'inden fazlasını yok ettiği, bu nedenle çoğu ekonomik faaliyetin çöktüğü ve toplam üretimin yaklaşık yüzde 25 oranında azaldığı kaydedildi.

Üretim sektörlerinde daha önce görülmemiş bir gerileme yaşandığı, tarım ve balıkçılık faaliyetlerinin yüzde 30, imalat sanayi, su ve elektrik faaliyetlerinin ise yüzde 33 azaldığı bilgisi verilen açıklamada, inşaat sektörünün yüzde 57, hizmet faaliyetlerinin ise yüzde 27 düşüş kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırıları ve bunun yol açtığı büyük altyapı tahribatının ardından ekonominin düzelmesi ve zamanla kendi kendine yeter bir seviyeye ulaşması için yerel ürünleri desteklemenin iki kat daha önem kazandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca "Filistin ürünlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi, ulusal ekonominin kalkınması ve mevcut zorluklar karşısında dayanıklılığının artırılması, hükümetin gündeminde stratejik bir önceliktir." ifadesi kullanıldı. 

BM'den Gazze için vahim açıklama: "Gazeteciler için şimdiye kadarki en ölümcül yer oldu"
BM'den Gazze için vahim açıklama: "Gazeteciler için şimdiye kadarki en ölümcül yer oldu"

Dünya

BM'den Gazze için vahim açıklama: "Gazeteciler için şimdiye kadarki en ölümcül yer oldu"

Gazze’den yürek burkan açıklama! Savaş sona ermedi, farklı boyutlarda devam ediyor!
Gazze’den yürek burkan açıklama! Savaş sona ermedi, farklı boyutlarda devam ediyor!

Gündem

Gazze’den yürek burkan açıklama! Savaş sona ermedi, farklı boyutlarda devam ediyor!

Hakan Fidan'dan Gazze mesajı! Dünyaya böyle seslendi!
Hakan Fidan'dan Gazze mesajı! Dünyaya böyle seslendi!

Gündem

Hakan Fidan'dan Gazze mesajı! Dünyaya böyle seslendi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23