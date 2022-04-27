Gazprom nedir? Gazprom şirketi kimin?
Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi ‘Gazprom şirketi kimin?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Gazprom iki ülkeye gaz sevkiyatını durdurma kararı aldı. Bu açıklamanın ardından ‘Gazprom kimin?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.
Gazprom nedir? Gazprom şirketi kimin?
Gazprom Rusya'nın en büyük şirketi ve dünyanın en fazla doğalgaz çıkaran kuruluşudur. Rus devletine ait olan şirketin CEO'su Alexey Miller'dir.