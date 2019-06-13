Gazişehir Gaziantep'in yeni teknik direktörü belli oldu
Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile anlaştı.13 Haziran 2019 Perşembe 01:08
Geçtiğimiz günlerde takımı şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Gazişehir Gaziantep'te teknik patronluğa daha önce Kayserispor'u çalıştıran Sumudica getirildi.
Kırmızı-siyahlı ekibin Rumen teknik adam Sumudica ile iki yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi.
Öte yandan Rumen teknik adam için önümüzdeki günlerde Gaziantep'te bir imza töreni düzenleneceği bildirildi.
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