Gazişehir Gaziantep'in yeni teknik direktörü belli oldu Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile anlaştı.

Geçtiğimiz günlerde takımı şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Gazişehir Gaziantep'te teknik patronluğa daha önce Kayserispor'u çalıştıran Sumudica getirildi. Kırmızı-siyahlı ekibin Rumen teknik adam Sumudica ile iki yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi. Öte yandan Rumen teknik adam için önümüzdeki günlerde Gaziantep'te bir imza töreni düzenleneceği bildirildi.

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