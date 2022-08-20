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Gündem Gaziantep'ten Türkiye'yi yakan ateş! Bir gazetecinin en zor anı
Gündem

Gaziantep'ten Türkiye'yi yakan ateş! Bir gazetecinin en zor anı

Gaziantep'te 4 aracın karıştığı feci kazada 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı. Canlı yayın aracıyla göreve giden 2 İHA muhabiri de başka bir kazada yaralananlara yardım etmek için durdukları sırada meydana gelen zincirleme kazada yaşamını yitirdi. Gazetecilerin mesai arkadaşı Said Vakkas, kazayı anlatmak için bağlandığı canlı yayında, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 15:41:00 -

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Araç kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. İlk belirlemelere 16 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Göreve giderken yardım için durdular

İlk trafik kazasını görüp yaralılara yardım etmek için duran canlı yayın aracındaki iki İhlas Haber Ajansı çalışanı olan Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de yaşamını yitirenler arasında bulunuyor. İki gencin görev nedeniyle yoldan geçtiği ve kazayı görünce yardım etmek için durdukları öğrenildi.

Kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Öte yandan canlı yayında kazayı anlatan İHA Muhabiri Said Vakkas, mesai arkadaşlarının kaybı sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. Vakkas, "Kelimeleri bir araya getirmek çok zor, çok kötü. Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor. Burası savaş alanı gibi. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Ölenler arasında itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve iki mesai arkadaşımız var. Diyecek bir şey bulamıyoruz, bir şeyler anlatabilmek çok zor. Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı, 16 vatandaşımızı kaybettik" dedi.

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