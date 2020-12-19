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Aktüel Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi
Aktüel

Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 22:16:58 -
Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te bir hastanın daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdiğini açıklayan Bakan Koca, "Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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