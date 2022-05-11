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Aktüel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu!
Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu!

Gaziantep'te 2 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 22:45:00 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu!

Gaziantep'te 2 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde 2 adrese operasyon yapıldı.

Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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