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Aktüel Gaziantep'te sosyal tesisler Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak
Aktüel

Gaziantep'te sosyal tesisler Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:34:30 -
Gaziantep'te sosyal tesisler Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak

GAZİANTEP (AA) - Merkez Şehitkamil Belediyesine ait 14 sosyal tesisin, Kovid-19 çalışmaları kapsamında kullanılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi bünyesinde barındırdığı 14 sosyal tesisi, immün plazma çalışmaları için Kızılayın ve filyasyon çalışmaların yürütülmesi için Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğünün hizmetine verdi.

Tesislerin tahsisi ile ilgili Gaziantep Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, salgın ile mücadelenin her alanda devam ettiğini söyledi.

Tedavisi tamamlanan kişilerin immün plazma bağışında bulunmasını isteyen Gül, şöyle konuştu:

"Kızılay Kan Merkezi sürecin başından beri bağışçılardan ve kan vermek isteyenlerden alım yaparak bu ihtiyacı giderme noktasında çalışıyor. Kızılay Kan Merkezinin mevcut alanında hem kan alınıyor hem de plazma bağışçılarından plazma alınıyor ve bu yüzden yoğunluk oluşuyor. Bundan sonraki süreçte tahsisi yapılan sosyal tesiste kan alınmaya başlanacak. Aynı zamanda diğer sosyal tesisler de mahalle ölçeğinde çalıştığımız filyasyon ekiplerine lojistik anlamında destek olacak. "

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise koronavirüs ile mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Tesislerin yoğunluğu azaltacağına inandığını belirten Fadıloğlu, "Koronavirüs hastalığını geçirmiş vatandaşlarımız daha rahat ortamda kan vermelerini sağlamak ve filyasyon ekiplerinin yer ihtiyacını gidermek amacıyla tahsisi gerçekleştirdik. İnşallah bu süreci hep beraber sağlıklı şekilde atlatırız." dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.



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