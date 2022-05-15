Gaziantep'te sağanak ve dolu yağışı!
Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde yağan yağmur yerini şiddetli doluya bıraktı.
Yaklaşık yarım saat süren doluya yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine ve önündeki sundurmaların altına sığındı.
Dolu nedeniyle trafikteki sürücülere de zor anlar yaşattı. Şehirde yağmur aralıklarla etkili oluyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, öğleden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde gece saatlerine kadar sağanağın kuvvetli olması beklendiği bildirildi.