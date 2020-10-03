  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gaziantep'te pamuk hasadına başlandı
Ekonomi

Gaziantep'te pamuk hasadına başlandı

Araban ilçesinde 15 bin dönüm alanda yaklaşık 7 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-03 10:57:39 -
Gaziantep'te pamuk hasadına başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde, "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta hasat heyecanı yaşanıyor.

İlçede 15 bin dönüm alanda üretimi yapılan pamuğun elle ve makineli hasadı gerçekleştirilirken yaklaşık 7 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

Üreticileri ziyaret eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, verimli bir hasat sezonu dileyerek, tarım işçileri ile pamuk topladı.

Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede pamukta dönümde 400-500 kilogram verim alındığını dile getirdi.

Çukobirlik'in bir kilogram kütlü pamuk için 4 lira 75 kuruş fiyat açıkladığını, özel çırçır ve presse fabrikalarının da ürünün kilogramını 4 lira 80 kuruştun aldığını dile getiren Altun, "Odamıza gelen üreticilerimizin talepleri yetkililerden 1 kilogram pamuk için şu an üreticiye ödenen 80 kuruşluk devlet desteğinin 1 lira 50 kuruş olarak artırılması yönünde. Devletimizden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pamuk üreticilerinden Ali Demir ise kendisine ait ve kiraladığı arazilerde uzun yıllardan beri pamuk üretimi yaptığını belirterek, "Bu yıl da 600 dönümde üretim gerçekleştiriyoruz. Hasada da başladık, hayırlı olur inşallah." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'
Dünya

Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan-Ermenistan krizinde Bakü yönetiminin tarafından olduklarını açıkladı.
Dikkat! Altın için bomba iddia
Ekonomi

Dikkat! Altın için bomba iddia

Ünlü analist Hubert Moolman, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!

Azerbaycan tarafından, Ermenistan'a ait bir sahra karargahı SİHA'lar tarafından havaya uçuruldu. Çevresindeki 3 tank da imha edildi.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay