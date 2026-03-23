Gaziantep'te Nevruz birlik ve kardeşlik mesajlarıyla kutlandı

Baharın müjdecisi, birlik ve beraberliğin simgesi olan Nevruz Bayramı, Gaziantep’te Kamil Ocak Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara kültürel zenginliğin ve ortak mirasın güçlü şekilde hissedildiği bir atmosfer sundu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu başta olmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubancybek Omuraliev, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, büyükelçiler, milletvekilleri, Türk dünyasından temsilciler ve il protokolünün katılımıyla yapılan etkinlikte alanda kurulan, içinde geleneksel sanatların yer aldığı çadırlar gezildi.





NEVRUZ’UN GELENEKSEL RİTÜELLERİ YAŞATILDI



Nevruz geleneğinin önemli simgelerinden olan ateşten atlama ritüeli, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Program, doğumu ve üretkenliği simgeleyen yumurtaların, “birlikte dayanışma ve güç birliği içinde yaşama” niyetini temsil eden tokuşturma etkinliğiyle devam etti.



Nevruz’un tarihsel ve kültürel anlamını yansıtan video gösterimlerinin de yer aldığı etkinlikte Türk dünyasının kültürel birlikteliğini pekiştiren mesajlar verildi. Ünlü dombra sanatçısı Arslanbek Sultanov, şarkılarıyla salonu coşturdu. Gösteride ayrıca sosyal medyada kısa sürede ünlenen Music Bolalar grubu, beğenilen performansıyla büyük beğeni topladı. Türk Devletleri sanatçı topluluklarının sahne aldığı performanslarla kutlamalar adeta taçlandırıldı.



Renkli görüntülere sahne olan programda katılımcılar Türk dünyasının zengin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN NEVRUZ MESAJI DİNLENDİ



Kutlamalara videolu mesaj ile seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Aziz milletim, çok kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ilk defa bizim himayemizde gerçekleşen Nevruz Anma Günü etkinliğini bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. Öncelikle gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz gününü canı gönülden tebrik ediyorum.



Tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan Nevruz’un ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Coşku, neşe ve birlikteliği simgeleyen Nevruz’un ülkemizin yanı sıra komşularımızla yeni başlangıçların sembolü haline geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

81 vilayetimizin yanı sıra Türk dünyasının dört bir ucunda aynı duygularla Nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz. Bu duygudaşlığı daha güçlü kılacak bir adım olarak Nevruz’u hepimiz için ortak bir gün hâline getirdik.



2026 senesinde mevcut ivmeyi hızlandıracak, aile meclisimizin on üçüncü zirvesine inşallah Türkiye’de ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle vatandaşlarımızla birlikte Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyoruz. Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de Nevruzlarını kutluyor, bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum.



Nevruz’un getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum.”

ZORLU: NEVRUZ MİLLETİMİZİN YENİDEN DİRİLİŞ RUHUNU YANSITAN ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİRİ OLMUŞTUR



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türk Devletleri İlişkiler Başkanı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşat Zorlu programda yaptığı konuşmada Nevruz’un anlamına vurgu yaparak şunları söyledi:



“Binlerce yıl geriye uzanan bu kutlu gün, ecdadımız tarafından baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışını selamlamak için büyük şenliklere, kutlamalara sahne olmuştur. ‘Nevruz’ yani ‘Yenigün’ yalnızca bir mevsim dönümü değil, aynı zamanda bir yenilenmenin ve başlangıcın ifadesidir. Tarih boyunca Nevruz bir gelenek olmanın ötesinde milletimizin ortak hafızasını ve kültürel sürekliliğini temsil eden çok önemli bir gün olmuştur. Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bu miras farklı dönemlerde farklı isimlerle yaşatılmış ancak özünde daima birlik, beraberlik ve kardeşlik olmuştur. Milli Mücadele yıllarında da anlamı daha da derinleşen Nevruz, milletimizin yeniden diriliş ruhunu yansıtan önemli günlerden biri olmuştur. Nitekim 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı güne bizzat iştirak etmiştir.”

AYRIŞMANIN DEĞİL KUCAKLAŞMANIN, ÖTEKİLEŞTİRMENİN DEĞİL ORTAK PAYDADA BULUŞMANIN BAYRAMIDIR NEVRUZ



Konuşmanın son bölümünde kutlamaların yıllar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde resmi bir hüviyet kazandığını ve süreci anlatan Kürşat Zorlu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:



“Unutulmamalıdır ki bu topraklarda kardeşlik ruhu nice fırtınalara göğüs germiş, sayısız oyunları boşa çıkarmıştır. Bizleri bölmek, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler elbette her devirde var olmuştur. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin dayanışma ruhunu, iç cephemizi bütünleştirme hedefimizi asla bozamayacaklar, söndüremeyecekler. İşte bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz cephemizi sağlam tutmak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek zorunluluğundayız. Nevruz’un ruhu da işte tam da bize bunu hatırlatmaktadır. Ayrışmanın değil, kucaklaşmanın, ötekileştirmenin değil, ortak paydada buluşmanın bayramıdır Nevruz. Güneydoğu’nun yükselen yıldızı üretimiyle ve kültürüyle ülkemize değer katan güzel şehrimiz Gaziantep’te kutlamanın ayrı bir gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle bugün bize ev sahipliği yapan Gaziantep Valimize ve özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi’ye teşekkürlerimi sunuyorum.”

ŞAHİN: NEVRUZ GÖNÜLLERİMİZE CEMRE OLARAK GELDİ



Nevruz Bayramı’nın birlik, sevgi ve barış habercisi olduğuna değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, program açılış konuşmasında şunlara değindi:



“Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın himayesinde, kıymetli valim, sayın milletvekillerimizin ev sahipliğinde bugün Kamil Ocak Spor Salonu’nda Nevruz ateşini yaktık. Bu ateş bütün kötülüklerin gittiği, bütün savaşların durduğu, bütün iyiliklerin geldiği, baharın geldiği, toprak ananın savaşın bittiği bir ateş olsun diliyorum. Bu ateş barışı getirsin, bu barış dünyadaki çocukların ölmediği yeni dünyayı inşa etsin. Nevruz yalnızca toprağa gelmedi. Nevruz gönüllerimize cemre olarak geldi. Sevgiyle geldi.”

ÇİFTE BAYRAM KUTLUYORUZ



Kentte uygulanan Gaziantep Modeli’nin birlikten rahmet ve kuvvet modeli olduğuna değinen Başkan Fatma Şahin konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:



“Şu andaki dünyayı haklının güçlü olduğu bir dünyaya dönüştürmek istiyorsak Nevruz ile birlikte, yaktığımız ateşle dilde birlik istiyoruz, fikirde birlik istiyoruz, işte birlik istiyoruz. Yusuf Has Hacip diyor ki, ‘Birlik varsa dirlik vardır. Dirlik varsa barış vardır. Barış varsa sevgi vardır. Sevgi varsa muhabbet vardır.’ Kötülüklerin iyiliklere dönüştüğü, ayrışmanın birleşmeye dönüştüğü, düşmanlığın dostluğa dönüştüğü bahara, Nevruz’a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çifte bayram kutluyoruz.”



RAEV: NEVRUZ EN KADİM, EN KÖKLÜ BAYRAMIMIZDIR



Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise konuşmasında Nevruz kutlamasında coşku ve kardeşlik duygusuyla bir arada olunduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Bugün 21 Mart'ta baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz. Büyük bir coşku ve kardeşlik duygusuyla bir aradayız. Nevruz binlerce yıllık bir gelenektir. Türk Dünyası’nın ortak hafızasıdır. Nevruz en kadim, en köklü bayramımızdır. Bu bayram sadece mevsimlerin değişimi değildir. Yeniden doğuştur, ümittir, berekettir, birliktir. Türk Halkları asırlardır bu kutlu günde aynı duyguları paylaşıp baharın getirdiği tazelikle birbirimizi kucaklarız. Bugün özellikle bu güzel şehirde Gaziantep’teyiz. Gaziantep sıradan bir şehir değildir. Milli mücadelede gösterdiği destansı direnişle Gazi unvanını anasının ak sütü gibi hak etmiş kahramanlığın kalesidir. Gaziantep’in bu asil ve dik duruşu tüm Türk Dünyası için büyük bir gurur kaynağıdır.”



OMURALİEV: BUGÜN ZENGİN TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ÖNE ÇIKAN GAZİANTEP’TE NEVRUZ’U BİRLİKTE KUTLAMAK BİZLER İÇİN AYRI BİR ANLAM TAŞIMAKTADIR



Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubancybek Omuraliev de konuşmasında Nevruz’un UNESCO ile birlikte uluslararası olarak tanınmasının çok önemli olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Nevruz bahar müjdesidir. Yüzyıllardır ortak kültürümüzün değerlerinin ve kardeşliğimizin güçlü bir simgesi olarak kutlanmaktadır. Bugün zengin tarihi ve kültürüyle öne çıkan Gaziantep’te Nevruz’u birlikte kutlamak bizler için ayrı bir anlam taşımaktadır. Bu güzel şehir bizlere her zaman gurur ve ilham vermektedir. Nevruz sadece bir bayram değil, aynı zamanda Türk Devletleri’ni birbirine bağlayan güçlü bir köprüdür. Ortak geleceğimiz için yeni hedefler belirlemek adına önemli bir fırsattır.”



Programın son bölümünde protokol ve vatandaşlar bayramlaşarak tekrar birlik ve kardeşlik mesajı verdi.