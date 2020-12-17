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Aktüel Gaziantep'te nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan vurulmuş halde bulundu
Aktüel

Gaziantep'te nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan vurulmuş halde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:35:57 -
Gaziantep'te nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan vurulmuş halde bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, bir kişi ilçeye bağlı Karadağ Tepesi yakınlarında yerde yatan çizgili sırtlan olduğunu fark etti.

Çizgili sırtlanın silahla vurulduğunu gören kişi, durumu Doğa Korumu ve Milli Parklar (DKMP) Gaziantep Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler yaptıkları incelemede, çizgili sırtlanın öldüğünü belirledi.

Güvenlik güçleri çizgili sırtlanı öldüren kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.


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