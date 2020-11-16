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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 578 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 578 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-16 09:16:54 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 578 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 578 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 578 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 26 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 302 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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