Gaziantep'te Kovid-19 denetiminde durdurulan panelvandan 15 kişi çıktı
Maske takmadıkları belirlenen araçtaki kişilere ceza kesildi
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi sırasında 15 kişinin bulunduğu belirlenen panelvanın sürücüsü hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, dün kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında 3 bin 773 araç incelendi.
Mevzuata aykırılıklar bulunduğu tespit edilen 917 sürücüye işlemin yapıldığı, 90 aracın trafikten men edildiği denetimler sırasında durdurulan panelvandan çıkan yolcuların sayısı görenleri şaşırttı.
Ruhsatta sürücünün yanı sıra 4 yolcunun taşınabileceği panelvanda 15 kişi tespit edildi.
Araç trafikten men edildi, sürücü ve maskesiz yolcular hakkında cezai işlem uygulandı.