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Aktüel Gaziantep'te kapkaç zanlısı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalandı
Aktüel

Gaziantep'te kapkaç zanlısı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 09:32:51 -
Gaziantep'te kapkaç zanlısı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cengiztopel Mahallesi'nde kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının kapkaç öncesi sokakta gözlem yapması, kapkaçın ardından kaçması ve kadının peşinden koşması yer alıyor.


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