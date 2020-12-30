  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te hayırseverlerin katkılarıyla Kur'an Kursu yaptırılacak
Aktüel

Gaziantep'te hayırseverlerin katkılarıyla Kur'an Kursu yaptırılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:44:58 -
Gaziantep'te hayırseverlerin katkılarıyla Kur'an Kursu yaptırılacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hayırsever Ömer Bozatlı ve ailesinin katkılarıyla 4-6 yaş çocukların eğitim göreceği Kur'an Kursu yaptırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, hayata geçirilen her şeyin Gaziantep'i bir adım daha ileriye taşımayı amaçladığını belirtti.

Hayırseverler ile okul, spor salonu, cami, Kur'an Kursu protokolleri imzaladıklarını hatırlatan Gül, "Sanayi alanında hayırseverlerimiz olduğu gibi toplumun diğer alanlarında da hayırseverlerimiz var. Kimi zaman bir emekli vatandaşımız kimi zaman dışarda olan bir hemşerimiz ama baktığımız zaman hepsinin ortak amacı Gaziantep'i bir adım daha ileriye götürmek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, emeği geçenlere ve hayırsever Ömer Bozatlı'ya teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı bu çalışma çok kıymetli. Çocuklarımızı işin başında her yönüyle bedenen, ruhen, madden, manen yetiştirmemiz, geleceğe hazırlanmamız lazım. İnsana yatırım yapmamız lazım. Bu açıdan biz lojistikçiyiz. Bize düşen ne varsa bu anlamda hocalarımızın emrindeyiz. Valimize koordine ettiği için çok teşekkür ediyoruz."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun Gaziantep'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da çocukların kursta hem anaokulu ile alakalı etkinlikler yaparken bir yandan da Allah'ın kitabını, manevi değerleri öğrendiklerini ifade etti.

Hayırsever Ömer Bozatlı ve oğulları ise protokolün hayırlı olmasını dileyerek insana, eğitime, maneviyata yatırımlarının süreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Ömer Bozaklı 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun yapımı için protokol imzalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan olay açıklama: Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırdık
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan olay açıklama: Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırdık

ATV'nin Çarşamba günleri reyting rekortmeni dizisi olan Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin gidişatına ilişkin çarpıcı değerle..
Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi
Dünya

Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi

Libya'yı kan gölüne çeviren darbeci Hafter'in yaveri olan Yb. Safwan Ali Muhammed Boutigan'a yeni katliamlar için talimat verdiği ortaya çık..
Türkiye'ye gelen Çin aşısının üzerinde dikkat çeken detay
Sağlık

Türkiye'ye gelen Çin aşısının üzerinde dikkat çeken detay

Çin'den bu sabah Türkiye'ye gelen koronavirüs aşısının üzerindeki Türkçe mesaj dikkat çekti.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay