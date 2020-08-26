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Aktüel Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Aktüel

Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Olayla ilgili koca gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:51:35 -
Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde A.A. ile kocası H.A. arasında tartışma çıktı.

Bu sırasında kocası tarafından bıçakla ağır yaralanan A.A, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan H.A. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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