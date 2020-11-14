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Aktüel Gaziantep'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
Aktüel

Gaziantep'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 13:49:53 -
Gaziantep'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2'si itfaiye eri 3 kişi dumandan etkilendi.

Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi Kamber Sokak'ta Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada 2 itfaiye eri ve evde yaşayan bir kadın dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından söndürülen yangın sonrası evde büyük çapta hasar oluştu.

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