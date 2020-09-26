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Aktüel Gaziantep'te bir kızın kaçırıldığı iddiası
Aktüel

Gaziantep'te bir kızın kaçırıldığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:03:34 -
Gaziantep'te bir kızın kaçırıldığı iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kızın, kendilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) filyasyon ekibi olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığı öne sürüldü.

Baba Mehmet Uçar, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta ikamet ettiğini, kızı B.U'nun (17) geçtiğimiz hafta Gaziantep'teki akrabasının yanına gittiğini söyledi.

Kızından bir haftadır haber alamadığını belirten Uçar, "Kızım Gaziantep'te dayısının evindeydi. O eve gelen kişiler kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtmış ardından kızımı 'hastaneye götürüyoruz.' diyerek kaçırmış. Bir haftadır arıyoruz. Polise gidip kayıp başvurusunda bulunduk." dedi.

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