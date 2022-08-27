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Aktüel Gaziantep'te 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt yakalandı
Aktüel

Gaziantep'te 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Gaziantep'te bir iş yerinde 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 20:07:00 -
Gaziantep'te 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Gaziantep'te bir iş yerinde 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen bir iş yerinde yaptığı aramada, 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt, fiber tank ve santrifüj ele geçirdi.

İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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