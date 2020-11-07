Gaziantep'in üniversiteli genç kadın muhtarı mahalle sakinlerinin sorunlarına çözüm arıyor

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep'te taşındığı mahalledeki sorunlara çözüm bulmak amacıyla girdiği seçimlere kazanarak geçen yıl muhtar olan 27 yaşındaki üniversite mezunu Zehra Nur Tahiroğlu Köşker, çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

Evli ve bir çocuk annesi Köşker, babası Ahmet Tahiroğlu'nun yönlendirmesiyle girdiği Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldu.

Mezun olduğu bölümle ilgili çalışmalar yürütmek isteyen Köşker, evlendikten sonra taşındıkları Gaziler Mahallesi'ndeki bazı sorunları fark edince çözüm üretebilmek amacıyla geçen yıl 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde muhtar adayı oldu.

Seçimlere 13 kişi arasındaki en genç aday olarak giren Köşker, kadın ve genç olması nedeniyle oluşan ön yargılara aldırış etmeden ve ailesinin desteğiyle yürüttüğü seçim çalışmalarının ardından muhtar seçildi.

Mahallenin sevgisini kazanan Köşker, yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı mahallenin sorunlarını çözmek ve vatandaşların isteklerini yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Köşker, mahalledeki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinliyor, kadınlarla bir araya gelerek taleplerini alıyor.

- "Kadın muhtarların artması taraftarıyım"

Köşker, AA muhabirine, seçim çalışması sırasında annesi, eşi ve kayınvalidesiyle kapı kapı dolaşarak vatandaşların desteğini istediğini söyledi.

Azalarını seçim gezilerinde belirlediğini aktaran Köşker, şöyle devam etti:

"Muhtarlık denince akla her zaman emekli olmuş amcalar geliyor. Gerçekten muhtar olarak ben kadınların daha çok artması taraftarıyım. Çünkü mahallede daha çok kadınlar ve çocuklar vakit geçiriyor. Bu nedenle onları daha iyi anlayacak ve daha iyi empati kuracak kişi yine biz kadınlarız. Muhtar seçilmemden sonra gelen taleplerde de bunu görüyorum. Muhtarlığa daha çok kadın ziyareti olmaya başladı, gelen herkesten aldığım 'Sen de bir kadın olduğun için daha rahat geliyoruz, dertlerimizi anlatıyoruz' şeklinde oldu."

Köşker, Türkiye'deki en genç kadın muhtarlar arasında yer aldığını ifade ederek, hemcinslerine de muhtarlık görevi için çağrıda bulundu.

Seçim çalışmaları sırasında kendisine ön yargıyla yaklaşanlar olduğunu anlatan Köşker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra tekrar yüz yüze gelip konuştuğumuzda veya muhtarlığa ziyarete geldiklerinde yanıldıklarını ve çok memnun olduklarını dile getirdiler. Bu da benim için gurur verici bir durum. Mahalledeki durumlara yeri geliyor bir anne olarak, bir amcanın veya teyzenin evladı olarak bakıyorum. Biz kadınlar olarak erkeklere göre her zaman daha detaycıyız. Bu şekilde sorunlara yaklaşıyorum."

Köşker, zaman zaman çocuğunu yanında bulundurarak muhtarlık işlerini yürüttüğünü ve mahallenin altyapı, yol ve ilaçlama sorunlarını çözmeye çalıştığını anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bir kadın olduğunu anımsatan Köşker, "Fatma Şahin ile karşılaştığımızda kendi aramızda bir pozitif ayrımcılığımız her zaman var, sağ olsun. Nereye gitsek kadın olmamızın bir ayrımcılığı var. Bir toplantı da olsun, ilk söz hakkı her zaman bize veriliyor." ifadelerini kullandı.

Aza Mehmet Boğan ise Köşker'in yetenekli, kültürlü ve bilgili bir muhtar olduğunu belirterek, "Kadın ve genç olması dolayısıyla Köşker'i tercih ettik. Her zaman için gençlerin önünün açmak gerekiyor. Çalışması dört dörtlük ve beğeniyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Safiye Çabuk da muhtarlarından çok memnun olduklarını dile getirerek, "Telefonlarımıza, bütün görüşmelerimize cevap veriyor. Muhtarımız kadın olduğu için gidip daha rahat konuşabiliyoruz, sorunlarımızı daha rahat anlatabiliyoruz." dedi.



