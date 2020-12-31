Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 416 kişiye ceza verildi
GAZİANTEP/MALATYA (AA) - Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 416 kişiye para cezası uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 83, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 305, karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye para cezası kesildi.
Tedbirler kapsamında 219 işletme denetlendi.
Malatya'da ise yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 27 kişiye para cezası verildi.