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Aktüel Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 416 kişiye ceza verildi
Aktüel

Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 416 kişiye ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:00:40 -
Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 416 kişiye ceza verildi

GAZİANTEP/MALATYA (AA) - Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 416 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 83, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 305, karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında 219 işletme denetlendi.

Malatya'da ise yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 27 kişiye para cezası verildi.

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