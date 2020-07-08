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Aktüel

Gaziantep Valisi Gül: “Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor”

" Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz”

Yeniakit Publisher
2020-07-08 21:52:30 -
Gaziantep Valisi Gül: “Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor”

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın tehlikeli boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor! Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz." ifadelerini kullandı.

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