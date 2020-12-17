Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 714 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 714 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında 230 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 347 kişiye de idari para cezası kesti.

Ayrıca 306 iş yeri denetlendi.

- Malatya

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 34 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 10 kişiye 9 bin lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye 5 bin 400, sigara içme yasağına uymayan 1 kişiye 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 17 kişiye ise 15 bin 300 lira ceza kesildi.

Ekipler, 475 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 6 iş yerine işlem uyguladı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 210 bin 600 lira ceza kesildi.

Şanlıurfa'da Kovid-19 ekipleri, son 24 saatte gerçekleştirilen denetimler kapsamında 58 kişiye sosyal mesafe, maske takma ve karantina kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle 68 bin 850 lira cezai işlem uyguladı.

Ekipler, sokağa çıkma yasağı ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen 45 kişiye ise 141 bin 750 lira idari para cezası kesti.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere toplam 210 bin 600 lira para cezası uygulandı.