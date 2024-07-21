Gaziantep Kudüs Platformundan HÜDA PAR’ın "soykırım" ile ilgili kanun teklifine destek

Siyonist işgal rejiminin Gazze'deki katliamlarının durdurulması için büyük bir çaba sarf eden HÜDA PAR, Mescid-i Aksa ve Kudüs davası için mücadele veren Filistinli Müslümanlara yönelik desteğini sürdürüyor.

Her zaman Kudüs ve Mescid-i Aksa davasına sahip çıkan HÜDA PAR, işgalci siyonistlerin Filistin'deki katliamlarına da tepki gösteriyor.

Bu kapsamda önemli bir adım atan HÜDA PAR, özellikle Gazze’deki soykırıma katılan çifte vatandaşlar hakkında önemli bir kanun teklifi hazırladı.

HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanlığı da soykırım suçu ve insanlığa karşı işlenen suçların faillerinin yargılanıp cezalandırılması, çifte vatandaşlığa sahip olanların vatandaşlıktan çıkarılması ve mal varlıklarına el konularak hazineye devredilmesini öngören kanun teklifleri ile ilgili Gazze’deki soykırım karşısında duyarlı olan toplumun tüm kesimlerinden destek istedi.

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HÜDA PAR'ın Vatandaşlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi kabul edilirken toplumun her kesiminden de kanun teklifine destekler gelmeye devam ediyor.

Gazze’deki soykırımın durdurulması için HÜDA PAR'ın Türkiye vatandaşı olup da Gazze'deki soykırıma ortak olan siyonistlerle ilgili Meclis Başkanlığı’na sunduğu ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi kabul edilen kanun teklifine Gaziantep Kudüs Platformu destek verdi.

Gaziantep Kudüs Platformuna üye STK’ların yetkilileri, HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gazze’deki soykırımın durdurulması için HÜDA PAR'ın Gazze'deki soykırıma katılan siyonistlerle ilgili Meclis Başkanlığı’na sunduğu ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi kabul edilen kanun teklifini önemli bulduklarını belirten Gaziantep Kudüs Platformu yetkilileri, kanun teklifinin yasalaşması için desteklerini açıkladılar.

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer ile görüşen Gaziantep Kudüs Platformu yetkilileri, HÜDA PARa Gazze’deki duyarlılığı içinde teşekkür ettiler.

Gazze’deki soykırımın durdurulması için atılan her türlü adımı desteklerini belirten Gaziantep Kudüs Platformu yetkilileri, Vatandaşlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifinin TBMM’de yasalaşması için izleyecekleri yol haritasını da Göçer ile paylaştılar.

Gaziantep Kudüs Platformu yetkilileri, HÜDA PAR’ın "soykırım" ile ilgili kanun teklifine toplumun her kesiminin destek vermesi gerektiğini dile getirdiler.

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Gaziantep İl Başkanı Göçer, Gaziantep Kudüs Platformu ve Gönüllü Kuruluşları Platformuna üye STK’ların yetkililerine, üyelerine ve gönüllülerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

HÜDA PAR'ın hazırladığı kanun teklifi ile ilgili heyete bilgi veren Göçer, kanun teklifinin soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçların soruşturulmasında TBMM’ye yetki verilmesini öngördüğünü, böylece siyasi mülahazalardan bağımsız olarak soruşturma talebinin yapılabileceğini bildirdi.

“Kanun teklifine herkesin destek vermesini istiyoruz”

Kanun teklifinde, yabancı devletlerin ordularına gönüllü olarak katılan, soykırım veya insanlığa karşı suç işleyenlerin vatandaşlıklarının düşürülmesi ve Türkiye’deki mal varlıklarına el konulmasının da öngörüldüğünü bildiren Göçer, “Kanun teklifi, savaş suçlarına bulaşmış kişilerin adil bir şekilde yargılanmasını sağlayacak. Geçtiğimiz haftalarda TBMM Genel Kurulu'nda Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, partimizin "Türk Ceza Kanunu, Türk Vatandaşlık Kanunu ve Aile ve Gençlik Fonu Kurulması hakkında kanun değişikliği yapılmasına dair kanun teklifi için destek istemişti. Partimiz tarafından 28 Aralık 2023 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan 2/1895 Esas numaralı kanun teklifi, soykırım suçuna iştirak edenlerin cezalandırılması, vatandaşlıklarının kaybettirilmesi ve malvarlıklarına el konularak Aile ve Gençlik Fonu'na devredilmesine ilişkin Kanun teklifi İçtüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan TBMM’de Genel Kurulun gündemine alınmasına ilişkin önerge kabul edildi. Önergeye AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Yeniden Refah Partisi destek verdi. Bu kanun teklifine herkesin destek vermesini istiyoruz.” dedi.

“Gazze’deki vahşet artık son bulmalıdır”

Aylardır Gazze’de bir insanlık suçunun işlendiğine dikkat çeken Göçer, Gazze’de insanların evlerinde öldürüldüğüne, kadınların, çocukların ve yaşlıların hunharca katledildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Vicdanlar şimdi değilse ne zaman sızlayacak? Aslında Gazze’de ölen, sadece çocuklar, kadınlar, masum siviller değil, Gazze’de ölen, bütün bir insanlıktır. Bu mesele artık sadece Müslümanların ya da sadece Filistinlilerin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bugün Gazze’de, Filistin’de yaşananlar, bu meseleyi tüm insanlığın hukuk, ahlak ve vicdan meselesine dönüştürmüştür. Siyonist işgalcilerin katliamlarına ve soykırım suçuna karşı Gazze’yi savunmak, insan olmanın bir gereğidir. Bu anlamda herkes elinden gelenin fazlasını daha fazla yapmalıdır. Gazze’deki vahşet artık son bulmalıdır. Kanun teklifimizin bir an önce yasalaşmasını istiyoruz. Bu anlamda verilecek her türlü destek Gazze’ye verilmiş olacaktır. Gaziantep Kudüs Platformu ve Gönüllü Kuruluşları Platformuna üye STK’larımızın bu ziyaretlerini de bu anlamda değerli ve önemli buluyor, kendilerine, üye ve gönüllülerine duyarlılıkları için teşekkür ediyorum.”