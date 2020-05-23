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Spor

Gaziantep FK vites yükseltiyor

Gaziantep Futbol Kulübü, haziran ayında başlayacak olan lige hazır olmak için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:00:21 -
Gaziantep FK vites yükseltiyor

Gaziantep Futbol Kulübü, haziran ayında başlayacak olan lige hazır olmak için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.


Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 12 Haziran tarihinde başlaması planlanan lig için antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde çalışmalarını sıkı şekilde sürdüren Gaziantep ekibi, yaklaşık 1 saat 10 dakika süren neşeli bir antrenman gerçekleştirdi. Futbolcuların tam kadro yer aldığı antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, ayak tenisi ve koordinasyon çalışmaları ile son buldu.


Antrenman sonrası futbolcuların halat çekme yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu.

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