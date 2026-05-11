Gaziantep Büyükşehir yeni bir müzeyi şehre kazandırdı

Kentin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen Gaziantep Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi için Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılında başlatılan çalışmalar, 2026 yılı itibarıyla tamamlanarak müze kente kazandırıldı.



Müze, Gaziantepli hayırsever Hasan Süzer’in anısını yaşatmanın yanı sıra, Gaziantep’in evlilik sürecine dair gelenek ve göreneklerini, sosyal yaşam kültürünü ve aile yapısını ziyaretçilere aktarmayı amaçlıyor.



MÜZE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UZANAN KÜLTÜREL BİR YOLCULUK SUNULUYOR



Geleneksel mimari dokunun korunduğu müzede, ziyaretçilere geçmişten günümüze uzanan kültürel bir yolculuk sunuluyor. Müzenin bodrum katında mağara bölümü yer alırken, zemin katta tarih boyunca evlilikler, mutfak ve dünür gezme odaları bulunuyor. Birinci katta yemek, kahve ve düğün odaları, ikinci katta ise nazar ve ritüel, hamam ve çeyiz odaları ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Müze avlusunda bulunan ayrı yapıda ise Hasan Süzer’in hayat hikayesinin anlatıldığı özel bir oda yer alıyor. Gaziantep’in köklü kültürel değerlerini yaşatacak olan Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi’nin, hem kent turizmine hem de kültürel hafızanın korunmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.



ŞAHİN: KÜLTÜR KUŞAKTAN KUŞAĞA GEÇEN ÖĞRENİLEN BİR ŞEY



Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in kültür ve yaşamının önemine değinerek şunları söyledi:



“Çok güzel bir söz var diyor ki ‘Unutulduğunda ölürsün.’ Hasan abimiz unutulmadı. Gaziantep'i Gaziantep yapan bu ailelerdir. Gaziantep'in arifliğine, Gaziantep'in irfan ordusuna, Gaziantep'in ekonomisine, Gaziantep'in kültür hayatına çok büyük bir tohum attılar. Aslında kültür kuşaktan kuşağa geçen öğrenilen bir şey. Bütün yaşantılarımızın bir toplamı. Düşüncemiz, davranış şeklimiz, hayatımız. Gaziantep'i Gaziantep yapan, UNESCO'ya giren o ortak sofra öğreniliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı bilim ve akılla ülkemizin yüzüncü yılını hep birlikte kutluyoruz.

12 bin yıllık tarih bize emanet. Evlilik, kına hepsi bizim için çok önemli. Çeyiz muhabbetimiz olur bizim. Unutmayacağız, unutturmayacağız, kültürüyle yükselen Gaziantep için. Birlikten kuvvet doğar anlayışıyla daha güçlü çalışacağız hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem Şehr-i Ayıntap’ı Cihan’a bu şehri uygun bir şekilde geleceğe taşıyacağız.”



AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyüp Özkeçeci ise kalıcı eserler bırakmanın önemini vurgulayarak, “Bu tür eserler torunlarımızın bize emaneti. Biz de emanete sahip çıkacağız. Bu binalar, bu evler bir yaşam, bir kültür merkeziydi” diye konuştu.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de konuşmasında Gaziantep’in medeniyetin, tarımın doğup dünyaya yayıldığı bir coğrafyada yer aldığını aktararak, “Kadim bir şehrin evlatlarıyız. Biraz Hitit'iz, biraz Asur'uz, biraz Urartu'yuz, biraz Abbasi'yiz, biraz Emevi'yiz, biraz Roma ve Bizans, biraz Selçuklu ve Osmanlı'yız. İşte bütün bu katman katman medeniyetlerin bugün bir izdüşümü çocukları olarak burada geçmişin o bütün kadim medeniyetlerinin temsilcisi bu şehrin evlatlarıyız” dedi.

Restorasyonlarla tarihi evlerin yaşama kazandırıldığı aktaran AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise, “Gaziantep çok büyük bir yaşam ve kültüre, medeniyete ev sahipliği yapan bir şehir. Kültürün derinliklerinden, estetik ve sanatla bugüne geldiğimiz bir şehir. Gaziantep'i tarihiyle, kültürüyle bugüne getiren ve o günkü yaşamı. Bu güzel yaşamı bize ve geleceğe taşıyan, gençlerimize yarınlara taşıyan, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Gaziantep Vali Yardımcısı Mehmet Bek, müzenin önemine vurgu yaparak, “Hasan Süzer büyüğümüz eğitime, kültüre, Gaziantep'e büyük hayırları dokunmuş, müstesna bir iş insanı. Hasan Süzer gibi büyüklerimiz bu tür yatırımlarıyla, eserleriyle, okullarıyla, yurtlarıyla, müzeleriyle hiçbir zaman unutulmayacaklar” diye konuştu.

SÜZER: BAZI ŞEHİRLER VARDIR, SADECE BUGÜNÜYLE DEĞİL, GEÇMİŞİYLE DE GÜÇLÜDÜR, GAZİANTEP İŞTE BÖYLE BİR ŞEHİRDİR



Süzer Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Süzer Grubu Onursal Başkanı Mustafa Süzer, açılışta yaptığı konuşmada müzenin Gaziantep'in ruhunu, hafızasını ve yaşam kültürünü yaşatacak anlamlı bir eser olduğunu dile getirerek şunları aktardı:



“Bazı şehirler vardır, sadece bugünüyle değil, geçmişiyle de güçlüdür, Gaziantep işte böyle bir şehirdir. Tarihiyle, mücadelesiyle, üretkenliğiyle, gelenekleriyle ve insan sıcaklığıyla her zaman örnek olmuş, bu topraklarda hayatın her anı kültüre, emek ve değere dönüşmüş, hatıralar kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Bugün kapısını açtığımız müzesi böylesine köklü bir birikimin geleceğe taşıma iddiasının somut bir göstergesidir. Yıllarca bu konak müze olarak hizmet veren, şehrimizin kültürel hafızasında özel bir yer edinen bu değerli yapıyı koruyarak şimdi yaşam kültürü anlayışıyla geleceğe taşımak bizim için bir sorumluluktu.

Burada yapılan çalışma sadece bir fiziki yenileme değil, geçmişe duyulan saygının ve geleceğe olan insanın inancının ifadesidir. Bu müzede özellikle Gaziantep yaşam kültürü en güçlü şekilde yansıtan evlilik geleneklerine ait eserler büyük bir titizlikle korunmuş, yeniden hayat bulmuştur. Çünkü bu toplumun düğünü, geleneği ve aile anlayışı onun medeniyetinin aynasıdır.”



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Asım Güzelbey, Başkan Fatma Şahin’e aldığı inisiyatif, kültüre ve tarihe verdiği değer açısından teşekkür ederek, “Gerçekten güzel bir eseri tekrar hayata geçirdiler. Burası Gaziantep'in tarihinde önemli bir yeri olan bir mahalle” dedi.